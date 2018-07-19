Путин подписал закон о праве повышать пошлины на бензин до 90%

СЕГОДНЯ 16:21 2018-07-19T16:21:13+03:00

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В четверг, 19 июля, президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право повышать пошлины на вывоз продуктов переработки нефти. Этот документ устанавливает предельную ставку вывозной таможенной пошлины для ряда нефтепродуктов на уровне до 90%.

Так, после вступления в силу закона, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, кабмин получит право повышать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла. Стоит отметить, правительство может воспользоваться своим новым правом, например, в случае роста цен на бензин, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяниками.

Кстати, в настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, а на прямогонный бензин - 55%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава нашего государства пригрозил нефтяникам повышением пошлины, если те не заморозят цены на бензин.