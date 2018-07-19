В России впервые выявили поддельные двухтысячные купюры

СЕГОДНЯ 16:39 2018-07-19T16:39:33+03:00

Об этом рассказали в Центробанке

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С момента введения в оборот новых 2000-рублевых купюр в России выявлено порядка 16 поддельных банкнот. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Центробанком.

В то же время, как следует из отчета предоставленного регулятором, общее количество фальшивых российских денежных знаков по сравнению с 2017 годом выросло на 12% - до 9415 штук. больше всего подделок регулятор обнаружил в мае — 3372 штуки.

Лидирующую позицию у фальшивомонетчиков по количеству подделок по традиции заняла пятитысячная купюра. За II квартал нынешнего года было выявлено свыше 6,8 тысяч поддельных банкнот, сообщает сайт телеканала «360».

К слову, купюры достоинством в 200 и 2000 рублей Центробанк представил в середине октября 2017 года. Первыми их получили регионы, которые изображены на них — Крым и Дальний Восток.

Стоит напомнить, в соответствии с действующим российским законодательством в статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусмотрено наказание принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет.