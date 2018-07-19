ФИФА перенесла публикацию нового рейтинга сборных на 16 августа

СЕГОДНЯ 16:58 2018-07-19T16:59:05+03:00

Федерация футбола отложила обнародование рейтинга почти на месяц, но теперь его расчет будет производиться по новой системе

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Рейтинг национальных футбольных команд будет опубликован 16 августа, заявила пресс-служба Международной федерации футбола. Причина переноса даты публикации не уточнялась.

Сборная России по футболу занимала 70-ое место в рейтинге перед началом чемпионата мира. В обновленной же версии рейтинга, которая выйдет в августе, будет использоваться новая система подсчета очков команд, принятая Международной федерацией по футболу в июне этого года. Новая система подсчета была введена для того, чтобы сборные тех стран, которые принимают чемпионат мира и организуют другие мероприятия подобного масштаба, дольше удерживали позиции в рейтинге. Этого можно достичь, если вознаграждать победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, большим количеством очков.

Товарищеские матчи за пределами «окон» календаря для международных матчей будут считаться наименее значимыми согласно новой системе подсчета рейтинга. Товарищеские игры в пределах "окон" для международных матчей, матчи группового этапа Лиги наций, матчи плей-офф этого же турнира и отборочные встречи к континентальным и мировым первенствам будут считаться более важными. Самыми большими по значимости будут матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России вышла в четвертьфинал турнира, уступив хорватской сборной в серии послематчевых пенальти.

Рейтинг сборных ФИФА – это система ранжирования национальных команд по футболу введенный в 1993 году, дающий относительную оценку силы и позиции сборной страны на текущий момент. Последние серьезные изменения в систему начисления очков были внесены в июле 2006 года, после прошедшего в Германии чемпионата мира по футболу.