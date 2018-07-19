2018-07-19T17:12:32+03:00
В мире

Встреча военного летчика со своей собакой спустя полгода разлуки умилила соцсети

Пилот спрятался под одеяло, чтобы сделать ретриверу сюрприз [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В городе Вудсток, штате Иллинойс, США, состоялось теплое воссоединение семьи: из длительной шестимесячной командировки в Афганистане домой возвратился пилот Зак Вохаска. Все родственники и друзья знали о его приезде, поэтому сюрприз был устроен только самому младшему члену семьи — золотистому ретриверу по кличке Бадди.

Зак хотел порадовать и удивить своего питомца, потому было решено организовать игру «прятки»: пилот спрятался на диване под кучей подушек и одеял, а Бадди запустили в комнату на поиски возвратившегося домой хозяина. Меньше, чем за полминуты ретривер отыскал родного человека и, радостно виляя хвостом, принялся взволнованно разгребать завалы, чтобы самому забраться на диван и поиграться с Заком. Как передает Fox32Chicago, позже счастливый пес просто лег на хозяина, продолжая радостно облизывать его и прижимать к дивану. На несколько секунд пес убегает, но лишь за тем, чтобы принести Заку свой любимый резиновый мячик.

Виде этой встречи за несколько дней увидели почти полмиллиона человек, которые оставили сотни лайков в социальных сетях.

Встречу военного летчика и пса после долгой разлуки сняли на видео.

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