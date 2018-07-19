Трамп: С нетерпением жду следующей встречи с президентом Путиным

СЕГОДНЯ 17:02 2018-07-19T17:02:29+03:00

Американский лидер заявил, что намерен продолжить диалог с российским коллегой по ключевым вопросам мировой повестки

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Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал итоги своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Отдавая должное необходимости продолжения американо-российского диалога на высшем уровне, американец заявил, что с нетерпением ждёт следующей встречи с главой российского государства.

«Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля», — написал Трамп в своём Twitter.

В продолжении темы возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, хозяин Овального кабинета подчеркнул, что для американской стороны в приоритете остается обсуждение тем, связанных с украинским кризисом, ситуацией на Ближнем Востоке, кибератаками, а также денуклеаризацией КНДР и торговыми отношениями между Москвой и Вашингтоном.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки прошла встреча президентов США и России Владимира и Дональда Трампа. Лидеры государств на переговорах за закрытыми дверями обсудили, как снижение градуса напряженности в двусторонних отношениях, так и мировую повестку дня.