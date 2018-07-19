Трамп: С нетерпением жду следующей встречи с президентом Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал итоги своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Отдавая должное необходимости продолжения американо-российского диалога на высшем уровне, американец заявил, что с нетерпением ждёт следующей встречи с главой российского государства.
«Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля», — написал Трамп в своём Twitter.
В продолжении темы возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, хозяин Овального кабинета подчеркнул, что для американской стороны в приоритете остается обсуждение тем, связанных с украинским кризисом, ситуацией на Ближнем Востоке, кибератаками, а также денуклеаризацией КНДР и торговыми отношениями между Москвой и Вашингтоном.
16 июля в столице Финляндии Хельсинки прошла встреча президентов США и России Владимира и Дональда Трампа. Лидеры государств на переговорах за закрытыми дверями обсудили, как снижение градуса напряженности в двусторонних отношениях, так и мировую повестку дня.