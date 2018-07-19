2018-07-19T16:58:59+03:00
В мире

Time совместил лица Путина и Трампа на обложке

Как ожидается, номер с портретом двух президентов поступит в продажу 30 июля
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд ТрампПрезидент России Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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В четверг, 19 июля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин вновь попал на обложку журнала Time. Правда, в этот раз это не просто фотография главы нашего государства, а совмещенный портрет российского лидера и его американского коллеги Дональда Трампа.

Как ожидается, номер с портретом двух президентов поступит в продажу 30 июля и будет посвящен прошедшему 16 июля в Хельсинки саммиту РФ - Соединенные Штаты. Так, на примере обложки, который уже опубликован на сайте издания, указан только один заголовок - «Кризис саммита».

Обложка нового номера журнала Time. Фото: сайт европейской версии журнала Time

Обложка нового номера журнала Time. Фото: сайт европейской версии журнала Time

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она прошла в Президентском дворце. Сначала главы государств более двух часов беседовали один на один, затем же к ним присоединились члены делегаций. В ходе переговоров стороны обсудили как российско-американские отношения, так и вопросы международных отношений.

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