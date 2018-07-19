Замглавы МВД Великобритании опроверг установление виновных в отравлении Скрипалей

СЕГОДНЯ 17:20 2018-07-19T17:20:21+03:00

Бен Уоллес назвал материал о «подозреваемых» в покушении на британского шпиона и его дочь «дикой спекуляцией»

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В четверг, 19 июля, замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес опроверг ранее появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что следствию якобы удалось установить лиц, вероятно причастных к отравлению в Солсбери британского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Так, он назвал материал о «подозреваемых» по делу Скрипалей «дикой спекуляцией».

«Я думаю, что это материал из рубрики "плохо информированный источник и дикая спекуляция"», - написал замминистра в Twitter в ответ на новостное сообщение Press Association.

Напомним, ранее Press Association и телеканал ITV объявили о том, что правоохранителям при помощи системы видеонаблюдения якобы удалось идентифицировать предполагаемых отравителей Скрипалей.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, до этого газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке писала, что Скрипалей «отравила некая группа из шести человек», а «ключевую роль в покушении на бывшего шпиона сыграла женщина».