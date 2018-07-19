Трамп признался, кого хотел бы видеть своим соперником на президентских выборах
Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп рассказал журналистам, кого именно он хотел бы видеть своим соперником на следующих выборах главы американского государства. По признанию лидера США, он мечтает, чтобы с ним за высший пост в стране от Демократической партии поборолся бывший вице-президент в администрации Барака Обамы Джозеф Байден.
Стоит отметить, что, говоря о Байдене, американец фактически высмеял чрезмерно низкий рейтинг политика среди жителей США и его мизерный электорат.
«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды и никогда не набирал более 1% поддержки. Лучшего соперника и не придумаешь», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS News.
Продолжая тему выборов-2020, президент США добавил, что в настоящий момент список претендентов включает в себя семь-восемь человек и он «готов участвовать в гонке с любым из них».
В ноябре 2016 года миллиардер Дональд Трамп стал 45-м президентом США. В споре за высший пост в стране бизнесмен обошел кандидата от Демократической партии, бывшего госсекретаря в правительстве Барака Обамы Хиллари Клинтон.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы США на выборах президента в 2020 году от демократов.