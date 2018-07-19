Трамп признался, кого хотел бы видеть своим соперником на президентских выборах

СЕГОДНЯ 17:54 2018-07-19T17:54:34+03:00

Трамп рассказал, кого хотел бы видеть своим соперником на президентских выборах Фото: REUTERS

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Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп рассказал журналистам, кого именно он хотел бы видеть своим соперником на следующих выборах главы американского государства. По признанию лидера США, он мечтает, чтобы с ним за высший пост в стране от Демократической партии поборолся бывший вице-президент в администрации Барака Обамы Джозеф Байден.

Стоит отметить, что, говоря о Байдене, американец фактически высмеял чрезмерно низкий рейтинг политика среди жителей США и его мизерный электорат.

«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды и никогда не набирал более 1% поддержки. Лучшего соперника и не придумаешь», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS News.

Продолжая тему выборов-2020, президент США добавил, что в настоящий момент список претендентов включает в себя семь-восемь человек и он «готов участвовать в гонке с любым из них».

В ноябре 2016 года миллиардер Дональд Трамп стал 45-м президентом США. В споре за высший пост в стране бизнесмен обошел кандидата от Демократической партии, бывшего госсекретаря в правительстве Барака Обамы Хиллари Клинтон.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы США на выборах президента в 2020 году от демократов.