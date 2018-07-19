2018-07-19T17:57:52+03:00
Экономика

Бренд Burberry уничтожил свою продукцию на сумму 28 млн фунтов стерлингов

В компании говорят, что делают это ради имиджа
Арсен АСАТРЯН
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Британский люксовый производитель одежды и парфюмерии Burberry уничтожил свою продукцию на сумму около £28 млн (более 31 млн евро).

Компания Burberry решила проблему того, как не допустить появления на черном рынке своей непроданной продукции по заниженным ценам. Фирма решила попросту ликвидировать товары общей стоимостью в £28 млн, которые ей не удалось реализовать, отмечает The Times.

Сумма товаров, от которых избавилась компания, равна примерно 20 тысячам тренчей этого бренда.

За последние годы стоимость отходов компании возросла примерно в два раза, а за пять последних лет бренд Burberry избавился от одежды на суму в £90 млн., что не очень радует акционеров компании-производителя. Однако совет директоров не собирается менять избранную тактику. Он объясняет это необходимостью защиты интеллектуальной собственности и имиджа марки Burberry.

Бренд Burberry продал в прошлом году своей продукции на сумму 719 млн. фунтов стерлингов. Он является одним из самых известных в категории товаров класса люкс.

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