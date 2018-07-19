2018-07-19T18:18:03+03:00
В мире

В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестовали экс-полицейского

Суд уже признал бывшего правоохранителя виновным в причастности к деятельности террористической организации
Дарья ИВАШКИНА
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Посол Андрей Карлов за несколько секунд до убийстваПосол Андрей Карлов за несколько секунд до убийстваФото: EASTNEWS/AFP
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В четверг, 19 июля, появилась информация о том, что в Турции в ходе расследования убийства российского посла Андрея Карлова арестовали бывшего сотрудника местной полиции. При этом имя и должность задержанного не называются.

В настоящее время известно лишь то, что стражи порядка схватили подозреваемого в Анкаре, при этом на допросе тот отверг все обвинения в свой адрес. Между тем суд уже признал бывшего правоохранителя виновным в причастности к деятельности террористической организации, передает турецкое агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен на открытии фотовыставки в Анкаре 19 декабря 2016 года. Убийцей оказался бывший сотрудник правоохранительных органов Мевлют Алтынташ, который сразу после происшествия был ликвидирован турецкими спецслужбами.

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