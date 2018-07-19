Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

СЕГОДНЯ 18:51 2018-07-19T18:51:11+03:00

А также продление срока безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика ЧМ-2018

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В четверг, 19 июля, президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России. Как стало известно, в ходе этой встречи обсуждались недавние международные контакты главы нашего государства, в том числе его встреча с американским лидером Дональдом Трампом, которая прошла 16 июля в Хельсинки.

«Обсуждались итоги международных контактов президента за последнее время, включая российско-американский саммит, состоявшийся в Хельсинки 16 июля», - говорится на сайте Кремля.

Также там отмечается, что в ходе совещания затрагивались отдельные вопросы внутрироссийской повестки. Кроме того, Путин поговорил с членами Совбеза о продлении срока безвизового въезда в РФ по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась в минувший понедельник, 16 июля. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. В ходе переговоров главы государств обсудили вопросы двусторонних и международных отношений.