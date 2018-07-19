2018-07-19T19:53:31+03:00
Происшествия

Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена

Глава республики назвал фигуриста «выдающимся спортсменом» и «настоящим патриотом Казахстана»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Казахстана Нурсултан НазарбаевПрезидент Казахстана Нурсултан НазарбаевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена. Также он отметил, что яркие достижения этого молодого фигуриста «прославили республику, способствуя популяризации спорта среди молодежи». При этом глава государства назвал Тена «выдающимся спортсменом» и «настоящим патриотом».

«Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана. Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится на сайте казахстанского лидера.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 19 июля, двое неизвестных хотели снять боковые зеркала с внедорожника Дениса Тена. Когда же спортсмен попытался им помешать, грабители напали на него и нанесли тяжелые ножевые ранения. Фигуриста срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Известно, что после смерти бронзового призера Олимпиады-2014 в Казахстане завели уголовное дело по статье «Убийство».

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