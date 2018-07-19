Суд арестовал чиновника Минобороны РФ по делу о взятке в 11 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:26 2018-07-19T20:26:58+03:00

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В четверг, 19 июля, появилась информация о том, что Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита государственных контрактов министерства обороны России Максима Куксина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о взятке в объеме не менее 11 миллионов рублей.

Как стало известно, чиновника поместили под стражу как минимум на два месяца - до 17 сентября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого Куксина меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сказал представитель суда ТАСС. При этом собеседник агентства не стала уточнять подробности дела.

Стоит отметить, что максимальное наказание по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») предусматривает до 15 лет лишения свободы.