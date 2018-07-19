Путин упразднил три президентских совета

СЕГОДНЯ 20:45 2018-07-19T20:45:52+03:00

А совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам преобразовал в совет по стратегическому развитию и национальным проектам

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В четверг, 19 июля, российский лидер Владимир Путин подписал указ об упразднении трех президентских советов. Речь идет о совете по модернизации экономики и инновационному развитию страны, совете по развитию финансового рынка, а также об экономическом совете.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте РФ по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте РФ», - говорится в подписанном главой нашего государства документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Кроме того, Путин постановил преобразовать совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам в совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам был создан 30 июня 2016 года. Причем этот новый на тот момент совещательный орган возглавил лично Владимир Путин, а своим заместителем он сделал премьер-министра Дмитрия Медведева.