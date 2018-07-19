2018-07-19T20:45:52+03:00
Политика

Путин упразднил три президентских совета

А совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам преобразовал в совет по стратегическому развитию и национальным проектам
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 19 июля, российский лидер Владимир Путин подписал указ об упразднении трех президентских советов. Речь идет о совете по модернизации экономики и инновационному развитию страны, совете по развитию финансового рынка, а также об экономическом совете.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте РФ по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте РФ», - говорится в подписанном главой нашего государства документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Кроме того, Путин постановил преобразовать совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам в совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам был создан 30 июня 2016 года. Причем этот новый на тот момент совещательный орган возглавил лично Владимир Путин, а своим заместителем он сделал премьер-министра Дмитрия Медведева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белый дом заявил, что Трамп не принял предложение Путина о допросе граждан США
В Египте ученые вскрыли «таинственный черный саркофаг»
Глава МОК отреагировал на смерть бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Суд арестовал чиновника Минобороны РФ по делу о взятке в 11 млн рублей
Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Бельгия на полтора чала закрывала аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом
В Казахстане завели дело после смерти бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Игроки сборной Хорватии подарили свои футболки спасенным тайским мальчикам
Московские школьники собрались в учителя математики
В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестовали экс-полицейского