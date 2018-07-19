2018-07-19T21:03:57+03:00
Происшествия

Глава МОК отреагировал на смерть бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена

‍Томас Бах назвал казахстанского фигуриста «великолепным спортсменом» и «очаровательным человеком»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Казахстанский фигурист Денис Тен. Фото: Twitter/@iocmediaКазахстанский фигурист Денис Тен. Фото: Twitter/@iocmedia
Изменить размер текста:

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена. Он назвал смерть бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи трагедией, а самого молодого человека - «великолепным спортсменом».

«Денис Тен был великолепным спортсменом и отличным послом своего вида спорта, очаровательным человеком. Такая трагедия - потерять его в столь молодом возрасте», - приводит слова Баха официальный Twitter МОК.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 19 июля, Денис Тен попал в Центральную клиническую больницу Алма-Аты с серьезным ножевым ранением. Врачи сделали все возможное, но спасти фигуриста так и не удалось. Как выяснилось, молодой человек пострадал в стычке с грабителями, которые пытались снять боковые зеркала с его внедорожника.

После смерти спортсмена в Казахстане завели уголовное дело по статье «Убийство».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Вашингтоне перенес слушания по делу Марии Бутиной на 25 июля
Белый дом заявил, что Трамп не принял предложение Путина о допросе граждан США
В Египте ученые вскрыли «таинственный черный саркофаг»
Путин упразднил три президентских совета
Суд арестовал чиновника Минобороны РФ по делу о взятке в 11 млн рублей
Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Бельгия на полтора чала закрывала аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом
В Казахстане завели дело после смерти бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Игроки сборной Хорватии подарили свои футболки спасенным тайским мальчикам
Московские школьники собрались в учителя математики
В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестовали экс-полицейского