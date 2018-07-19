Глава МОК отреагировал на смерть бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена

СЕГОДНЯ 21:03 2018-07-19T21:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена. Он назвал смерть бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи трагедией, а самого молодого человека - «великолепным спортсменом».

«Денис Тен был великолепным спортсменом и отличным послом своего вида спорта, очаровательным человеком. Такая трагедия - потерять его в столь молодом возрасте», - приводит слова Баха официальный Twitter МОК.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 19 июля, Денис Тен попал в Центральную клиническую больницу Алма-Аты с серьезным ножевым ранением. Врачи сделали все возможное, но спасти фигуриста так и не удалось. Как выяснилось, молодой человек пострадал в стычке с грабителями, которые пытались снять боковые зеркала с его внедорожника.

После смерти спортсмена в Казахстане завели уголовное дело по статье «Убийство».