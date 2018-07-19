Суд в Вашингтоне перенес слушания по делу Марии Бутиной на 25 июля

19 Июль 22:18 2018-07-19T22:18:49+03:00

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В четверг, 19 июля, федеральный окружной суд Вашингтона перенес слушания по делу задержанной в США россиянки Марии Бутиной. Ожидается, что очередное заседание состоится не 24 июля, как предполагалось ранее, а на следующий день, 25 июля. При этом его начало запланировано на 10:15 по местному времени (17:15 мск).

Председательствовать же на новых слушаниях по делу 29-летней гражданки РФ будет уже другой судья - Таня Чаткэн, передает ТАСС.

Стоит отметить, что, по мнению Вашингтона, Мария Бутина «вела деятельность в пользу иностранного государства на территории США, не будучи зарегистрированным при американском министерстве юстиции иностранным агентом».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 19 июля, сотрудники посольства России в Соединенных Штатах посетили Бутину в следственном изоляторе.