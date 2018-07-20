Павел Дуров вошел в список Fortune самых влиятельных людей до 40 лет

СЕГОДНЯ 01:51 2018-07-20T01:51:12+03:00

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Один из основателей социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в список журнала Fortune «Самые влиятельные молодые люди в возрасте до 40 лет».

В рейтинге, опубликованом на официальном сайте издания, 33-летний россиянин занимает 25 место.

Его обошел 24 летний канадско-российский программист Виталик Бутерин, ставший сооснователем проекта Ethereumn. За его латформу для создания онлайн-сервисов на базе блокчейна журнал отдал ему 22-е место в рейтинге.

Третье место Fortune отдает сооснователю и главному управляющему китайской интернет-компании Meituan-Dianping Ван Сину, кторому исполнилось 39 лет.

На втором месте руководители транспортной компании Lyft Логан Грин и Джон Зиммер. Обоим по 34 года. Журнал назвал их одними из самых успешных молодых предпринимателей за последнее десятилетие.

Первое место списка поделили в этот раз один из основателей и главный управляющий компании Instagram 34-летний Кевин Систром и основатель Facebook 34-летний Марк Цукербег.