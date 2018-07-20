2018-07-20T01:51:12+03:00
Общество

Павел Дуров вошел в список Fortune самых влиятельных людей до 40 лет

На первом месте списка глава Instagram Кевин Систром и основатель Facebook Марк Цукербег
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Павел ДуровПавел ДуровФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Один из основателей социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в список журнала Fortune «Самые влиятельные молодые люди в возрасте до 40 лет».

В рейтинге, опубликованом на официальном сайте издания, 33-летний россиянин занимает 25 место.

Его обошел 24 летний канадско-российский программист Виталик Бутерин, ставший сооснователем проекта Ethereumn. За его латформу для создания онлайн-сервисов на базе блокчейна журнал отдал ему 22-е место в рейтинге.

Третье место Fortune отдает сооснователю и главному управляющему китайской интернет-компании Meituan-Dianping Ван Сину, кторому исполнилось 39 лет.

На втором месте руководители транспортной компании Lyft Логан Грин и Джон Зиммер. Обоим по 34 года. Журнал назвал их одними из самых успешных молодых предпринимателей за последнее десятилетие.

Первое место списка поделили в этот раз один из основателей и главный управляющий компании Instagram 34-летний Кевин Систром и основатель Facebook 34-летний Марк Цукербег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тимур Бекмамбетов снимет фильм по идее убитого фигуриста Дениса Тена
ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Глава разведки США удивился приглашению Трампом Путина в Вашингтон
МИД РФ запустил в интернете флешмоб в поддержку Марии Бутиной
Трамп пообещал стать худшим врагом Путина, если они не поладят
В 2018 году Сахалинская область поднялась на 42 позиции и заняла 37-е место!
Названа причина смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена
Трамп напомнил Клинтон её слова о сильной России
Земфира раскритиковала вокал певиц Гречки и Монеточки
Трамп приглашает Путина посетить США этой осенью
МИД РФ прокомментировал внесение Японией поправок в закон о южных Курилах
Российские дипломаты посетили задержанную в США Марию Бутину
Суд в Вашингтоне перенес слушания по делу Марии Бутиной на 25 июля
Белый дом заявил, что Трамп не принял предложение Путина о допросе граждан США
В Египте ученые вскрыли «таинственный черный саркофаг»
Глава МОК отреагировал на смерть бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Путин упразднил три президентских совета
Суд арестовал чиновника Минобороны РФ по делу о взятке в 11 млн рублей
Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Бельгия на полтора чала закрывала аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом
В Казахстане завели дело после смерти бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Игроки сборной Хорватии подарили свои футболки спасенным тайским мальчикам
Московские школьники собрались в учителя математики
В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестовали экс-полицейского