ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Минобороны России сообщил об успешных испытаниях новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает печатный орган ведомства газета "Красная звезда".
По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, снаряд «успешно выполнил задачу и поразил условную цель в установленное время». Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
В ведомстве отметили, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от нанесения воздушно-космического удара, а также для систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
В материале издания говорится, что модернизированная ракета превосходит предшественницу по большинству характеристик. Её составляет около 4 километров в секунду и может уничтожить боеголовку противника на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта.