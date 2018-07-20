2018-07-20T02:49:45+03:00
Политика

ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

Запуск проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
Юлия ДИВЕЕВА
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ВКС РФ успешно испытали новую ракетуВКС РФ успешно испытали новую ракетуФото: REUTERS
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Минобороны России сообщил об успешных испытаниях новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает печатный орган ведомства газета "Красная звезда".

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, снаряд «успешно выполнил задачу и поразил условную цель в установленное время». Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В ведомстве отметили, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от нанесения воздушно-космического удара, а также для систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

В материале издания говорится, что модернизированная ракета превосходит предшественницу по большинству характеристик. Её составляет около 4 километров в секунду и может уничтожить боеголовку противника на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта.

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