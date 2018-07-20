Самолеты ВКС Росии 12 раз вылетали на перехват к границе

СЕГОДНЯ 04:46 2018-07-20T04:46:45+03:00

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Российские истребители из состава дежурных ПВО за минувшую неделю 12 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных летательных аппаратов у границ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Из инфографики, размещённой на сайте официального издания ведомства "Красная звезда", следует, что у рубежей России были замечены 25 самолетов других государств, которые вели разведку. Однако нарушений воздушного пространства допущено не было.

Также Минобороны сообщило. что вооруженная подготовка в российской армии проходила на 118 полигонах. Было проведено 12 тысяч 297 практических мероприятий, совершено более девяти тысяч прыжков с парашютом, а пилоты отработали 300 летных смен на 94 военных аэродромах страны.

Напомним, на прошлой неделе сайт kp.ru сообщал, что у российских границ были замечены 15 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность.