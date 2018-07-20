В Турции по подозрению в связях с ИГ* задержали дочь экс-главы УФМС Чечни

СЕГОДНЯ 05:37 2018-07-20T05:37:58+03:00

В Турции полиция задержала пять человек за связь с террористами Фото: REUTERS

Всего по этому делу было задержано пять человек

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Полиция Турции задержала пятерых подозреваемых в связях с террористической организацийе «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила прокуратура города Элазыг, на востоке страны, где проходил арест.

Как передает газета Daily Sabah, все подозреваемые – граждане Сирии. Они сейчас допрашиваются, после чего будет принято решение, будут ли они арестованы или отпущены на свободу. По данным ТАСС, среди пятерки задержанных - дочь экс-главы УФМС России по Чеченской Республике Асу Дудуркаева.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил в отставку главу республиканского УФМС Асу Дудуркаева. решение было принято после тогго, как выяснилось, что дочь чиновника «находится в рядах ваххабиcтов и бандитов, проливающих кровь мирных граждан, взрывающих исламские святыни в Сирии».

Через месяц стало известно, что Дудуркаев поехал в Сирию и пытался вернуть дочь в Россию.