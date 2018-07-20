Украинские пограничники готовятся к "возвращению" Донбасса

СЕГОДНЯ 08:48 2018-07-20T08:49:15+03:00

На Госпогранслужбу ложится основной объем работы и ответственность за восстановление государственной границы Фото: REUTERS

В МВД страны рассказали о планах взять под свой контроль границы самопровозглашенных республик

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Украинские пограничники должны подготовиться к "возвращению" Донбасса под контроль киевских властей. Такой приказ озвучил заместитель главы Министерства внутренних дел страны Вадим Троян.

Он рассказал, что армия страны будет действовать согласно плану "Механизм малых шагов", который подразумевает постепенное взятие под свой контроль границы самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

"Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложатся значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", - передает сайт телеканала "Звезда" со ссылкой на Трояна.

По словам замминистра, перед украинскими пограничниками также будет стоять задача ведения десантно-штурмовых действий с целью борьбы с "противоправной деятельностью" на границе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что другой вариант разрешения конфликта предложил бывший президент незалежной Леонид Кравчук. Он считает, что "возвращение" Донбасса под контроль Киева является скорее вопросом конституционных изменений, поэтому нужно предложить варианты "системы организации жизни в этих регионах". Речь идет о создании, например, частичной автономии.