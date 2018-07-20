2018-07-20T09:03:40+03:00
Происшествия

В Москве менее чем за сутки выпала треть месячной нормы осадков

В столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Прирост влаги составил почти 33% месячной нормыПрирост влаги составил почти 33% месячной нормыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за обрушившихся на Москву ливней за неполные сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков, что составляет около 31 мм. Такие данные предоставили в пятницу, 20 июля, в столичном метеобюро со ссылкой на городскую метеостанцию на ВДНХ.

"Прирост влаги составил почти 33% месячной нормы, которая в июле насчитывает 94 мм", - сказал специалист.

Ожидается, что дожди в Москве и области продолжат идти по меньшей мере до конца недели. В регионе продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности. Это связано с вероятностью возникновения гроз и значительного усиления ветра.

Над устранением последствий сильных ливней работают 275 бригад "Мосводостока". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что температура воздуха в столице в пятницу будет держаться на уровне 24..26 градусов тепла. Порывы ветра во время грозы могут достигать 12-17 м/c.

В Москве прошёл сильный ливень.

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