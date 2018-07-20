2018-07-20T09:25:22+03:00
Происшествия

Опубликовано фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена

Вероятным преступником является молодой человек по имени Арман Кудайбргенов [фото, видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Казахский фигурист Денис ТенКазахский фигурист Денис ТенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало фотографию второго подозреваемого в убийстве известного фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена.

"За совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области", - сообщает пресс-служба МВД республики.

Уточняется, что поисками вероятного преступника занимается весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел. Кроме того, в рамках расследования была создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов города Алматы. Возглавил эту команду первый заместитель главы МВД Жанат Сулейменов, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства во "Вконтакте".

Фотография второго подозреваемого в убийстве спортсмена. Фото: пресс-служба МВД Казахстана

Фотография второго подозреваемого в убийстве спортсмена. Фото: пресс-служба МВД Казахстана

Напомним, что Денис Тен скончался в четверг, 19 июля, в результате обильной кровопотери. Злоумышленники ранили фигуриста ножом в ногу прямо рядом с его домом. Они хотели открутить боковые зеркала с машины спортсмена, но были застигнуты врасплох и пошли в наступление.

Олимпийский призер скончался в больнице на операционном столе. Врачи два часа боролись за жизнь Тена, но не смогли спасти его.

Ране сайт kp.ru писал о том, что накануне один из убийц фигуриста был задержан. Им оказался некий Нуралы Киясов 1994 года рождения, который уже признал свою вину в ходе допроса.

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Казахский король льда.Фигурист Денис Тен, бронзовый призер сочинской олимпиады, умер в родном городе Алма-Ате. Его ударили ножом в ногу, потеряв три литра крови, он скончался в реанимации.

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