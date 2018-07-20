Опубликовано фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало фотографию второго подозреваемого в убийстве известного фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена.
"За совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области", - сообщает пресс-служба МВД республики.
Уточняется, что поисками вероятного преступника занимается весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел. Кроме того, в рамках расследования была создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов города Алматы. Возглавил эту команду первый заместитель главы МВД Жанат Сулейменов, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства во "Вконтакте".
Фотография второго подозреваемого в убийстве спортсмена. Фото: пресс-служба МВД Казахстана
Напомним, что Денис Тен скончался в четверг, 19 июля, в результате обильной кровопотери. Злоумышленники ранили фигуриста ножом в ногу прямо рядом с его домом. Они хотели открутить боковые зеркала с машины спортсмена, но были застигнуты врасплох и пошли в наступление.
Олимпийский призер скончался в больнице на операционном столе. Врачи два часа боролись за жизнь Тена, но не смогли спасти его.
Ране сайт kp.ru писал о том, что накануне один из убийц фигуриста был задержан. Им оказался некий Нуралы Киясов 1994 года рождения, который уже признал свою вину в ходе допроса.
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