2018-07-20T09:38:58+03:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у "Южного регионального банка"

В кредитной организации введена временная администрация
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Южного регионального банка"Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Южного регионального банка"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у зарегистрированного в Ростове-на-Дону "Южного регионального банка". Решение было приведено в действие приказом от 20 июля 2018 года.

По данным регулятора, за последний год в отношении кредитной организации четыре раза применялись меры надзорного воздействия, в том числе вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Кроме того, наблюдался существенный спад деловой активности и отток клиентов из банка из-за наличия у руководства "ЮРБ" плохой репутации.

Также банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал пункты "антиотмывочного" законодательства. Несмотря на все предупреждения, руководство организации так и не приняло никаких мер по нормализации деятельности структуры.

Приказом об отзыве лицензии в "Южном региональном банке" была введена временна администрация. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены. Примечательно, что отзыв лицензии у "ЮРБ" является страховым случаем.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 20 июля возможности осуществлять банковскую деятельность лишился также "Тагилбанк".

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