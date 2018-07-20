МИД Финляндии: на встречу Путина и Трампа страна потратила более 1 млн евро

СЕГОДНЯ 09:53 2018-07-20T09:53:47+03:00

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки 16 июля Фото: REUTERS

В Хельсинки заявили, что готовы организовать и провести еще не одну подобную встречу

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Власти Финляндии раскрыли ценник затрат, которые государство понесло для того, чтобы организовать и провести на должном уровне американо-российский саммит с участием президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

По информации, которую предоставил МИД североевропейской страны, было потрачено порядка 1-1,5 миллиона евро. В общей же сложности на встречу глав двух сверхдержав принимающая сторона потратила около 10 миллионов евро. Правда расходы были поделены между ведомствами стран-визитеров.

Финских МИД страны, в свою очередь, отвечал за аренду и оборудование пресс-центра, оказал помощь в обеспечении площадки для журналистов в аэропорту и на Рыночной площади. А также взял на себя все транспортные расходы, питание для журналистов и решение вопросов безопасности.

Как дополнили во внешнеполитическом ведомстве Финляндии, страна в любой момент открыта для предоставления площадки для диалога.

"Финляндия готова и в будущем предложить свои услуги в организации подобных мероприятий", - приводит заявление МИД Финляндии газета «Известия».

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла первая двусторонняя встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились около четырех часов. С глазу на глаз президенты общались более двух часов. По завершению, оба лидера дали пресс-конференцию, на которой назвали встречу продуктивной и содержательной.