Российские школьники смогут впервые пройти летную подготовку

СЕГОДНЯ 10:01 2018-07-20T10:01:28+03:00

Подростки смогут обучится там различным военным специальностям — от парашютной подготовки до управления самолетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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ДОСААФ решило приобщить школьников к летному делу. Как сообщили в организации, там всерьез подумывают над тем, чтобы преподавать подросткам начальную летную подготовку.

В настоящее в ДОСААФ во всю разрабатывает необходимую программу, которая будет включить в себя курс теории. После чего, знания будут закрепляться на практике. Школьники смогут полетать под присмотром инструкторов на территории военно-спортивных центров общества с собственными аэродромами, которые планируется построить во всех федеральных округах России.

«Подростки смогут обучится там различным военным специальностям — от парашютной подготовки до управления самолетом. Выпускники получат преференции при поступлении в военные училища и, по мнению специалистов, успешно сформируют кадровый резерв будущих российских летчиков», - рассказали в ДОСААФ.

Как сообщает газета «Известия», вопрос о начальной летной подготовке для школьников сейчас активно прорабатывает Министерство обороны России.