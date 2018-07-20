Москалькова намерена направить в США запрос с требованием освободить Бутину

СЕГОДНЯ 10:30 2018-07-20T10:30:39+03:00

Задержанная в США по подозрению в шпионаже гражданка России Мария Бутина Фото: REUTERS

Российский омбудсмен также собирается обратиться за помощью в различные международные правовые инстанции

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В связи с неправомерным задержанием накануне на территории Соединенных штатов Америки россиянки Марии Бутиной, Россия вынуждена обратиться в Министерство юстиции США с требованием разъяснения возникшей ситуации, и с просьбой освободить из под стражи российскую гражданку.

Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я обязательно напишу обращения в международные органы и министерство юстиции США с просьбой разобраться и освободить ее как невиновного человека", - заявила Москалькова.

Российский омбудсмен добавила, что для России защита прав и свобод соотечественников за рубежом находится в приоритете, сообщает газета «Известия».

«Москва развивает двусторонние отношения с США, а также строит в рамках Евразийского альянса омбудсменов диалог с целью получить дополнительный инструментарий помощи попавшим в беду россиянам», - заключила Москавлькова.

Гражданка России Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Девушку обвиняют в неком заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. По утверждениям американских спецслужб, Бутина якобы вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.

Произошедший инцидент вызвал в России широкий общественный резонанс.