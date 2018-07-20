2018-07-20T12:06:27+03:00
Туризм

Опубликован Топ-20 самых популярных российских регионов у иностранных туристов

Наибольший интерес у зарубежных гостей вызвали города, где проходил ЧМ-2018
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Наибольший интерес у зарубежных гостей вызвали города, где проходил ЧМ-2018Наибольший интерес у зарубежных гостей вызвали города, где проходил ЧМ-2018Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Картографический сервис MAPS.ME обновил рейтинг российских регионов, которые пользуются наибольшей популярностью у зарубежных туристов. Замер данных производился за период с 1 марта по 31 мая. В рейтинге учтено число иностранных пользователей, скачивавших себе карты регионов.

Ожидаемо, в топ-20 попали семь из 11 регионов, принимавших у себя Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА. Ими суммарно интересовались более половины потенциальных туристов.

На первом месте, традиционно, оказалась Москва (в рамках исследования столица России объединена с Московской областью). Второй по популярности Санкт-Петербург (с Ленинградской областью).

В топ-3 неожиданно оказалась Иркутская область. Впрочем, третье место для Иркутска неудивительно. Иностранные туристы постоянно интересуются озером Байкал. Как известно, чтобы попасть туда — удобнее всего лететь именно в этот российский город.

Четвертое же место рейтинга у Калининграда. Как оказалось, из всех регионов, где проводился мундиаль (если не считать российскую и северную столицы), неподдельный интерес иностранные гости испытывали именно к российскому анклаву на Балтике.

Далее по городам-хозяевам ЧМ-2018 список выглядит следующим образом: Республика Татарстан – девятое; Краснодарский край замыкает первую десятку; Нижегородская и Ростовская области – на 13-й и 15-й строчках соответственно.

Также в десятку самых популярных среди иностранных туристов регионов, помимо «футбольных», вошли Бурятия, Красноярский край, Адыгея и Приморский край.

Топ-20 российских регионов по популярности среди иностранных туристов по версии MAPS.ME выглядит следующим образом:

1. Москва и Московская область

2. Санкт-Петербург и Ленинградская область

3. Иркутская область

4. Калининградская область

5. Республика Бурятия

6. Красноярский край

7. Республика Адыгея

8. Приморский край

9. Республика Татарстан

10. Краснодарский край

11. Смоленская область

12. Владимирская область

13. Нижегородская область

14. Тверская область

15. Ростовская область

16. Республика Башкортостан

17. Псковская область

18. Челябинская область

19. Новосибирская область

20. Новгородская область

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