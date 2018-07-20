2018-07-20T12:02:05+03:00
Происшествия

Прощание с Денисом Теном: Фигуриста проводят в последний путь в Алма-Ате

Прощание с фигуристом Денисом Теном состоится 21 июля [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Фигурист Денис ТенФигурист Денис ТенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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25-летний фигурист Денис Тен, убитый грабителями в центре Алма-Аты, получил множество колото-резаных ран и ссадин.

«Множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть», - сообщает посмертный диагноз агентство Казинформ со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Лязата Актаева.

Прощание с фигуристом состоится 21 июля в Алма-Ате в 10:00 (07:00 мск) во Дворце спорта имени Балуана.

Напомним, призер Олимпиады в Сочи Денис Тен скончался после нападения автограбителей, которые пытались снять зеркала с его машины. Врачи в течение двух часов боролись за его жизнь, но спасти спортсмена не удалось. В 14:30 по московскому времени медики констатировали смерть.

Казахский король льда.Фигурист Денис Тен, бронзовый призер сочинской олимпиады, умер в родном городе Алма-Ате. Его ударили ножом в ногу, потеряв три литра крови, он скончался в реанимации.

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