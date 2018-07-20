Конгрессмены США намерены вновь посетить Россию

СЕГОДНЯ 11:51 2018-07-20T11:51:07+03:00

Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов

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Американские конгрессмены намерены вновь посетить Россию и пообщаться российскими парламентариями. Об этом, выступая на дискуссионной площадке «Валдай», рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американская делегация приезжала в Россию, я знаю, что они планируют приехать ещё сюда коллеги, просто не хотел бы сегодня заранее обнародовать имена и цели, кто поедет сюда», — заявил дипломат.

По словам главы дипмиссии в США, российская стороны предлагала заокеанским партнерам исключить «всех парламентариев из ограничительных списков», чтобы не создавать проблем для межпарламентского диалога. Вашингтон пока ответил отказом.

В продолжении темы, дополним, что новый визит американских законодателей в Россию может состояться уже в первой половине августа. Об этом сообщил глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"Визит парламентариев США в Россию может состоять в первой половине августа", - приводит слова сенатора ТАСС.

Напомним, американские конгрессмены посетили Москву в июне 2018 года. Они провели ряд своместных встреч с депутатами Государственной думы.