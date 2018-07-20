Конгрессмены США намерены вновь посетить Россию
Американские конгрессмены намерены вновь посетить Россию и пообщаться российскими парламентариями. Об этом, выступая на дискуссионной площадке «Валдай», рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Американская делегация приезжала в Россию, я знаю, что они планируют приехать ещё сюда коллеги, просто не хотел бы сегодня заранее обнародовать имена и цели, кто поедет сюда», — заявил дипломат.
По словам главы дипмиссии в США, российская стороны предлагала заокеанским партнерам исключить «всех парламентариев из ограничительных списков», чтобы не создавать проблем для межпарламентского диалога. Вашингтон пока ответил отказом.
В продолжении темы, дополним, что новый визит американских законодателей в Россию может состояться уже в первой половине августа. Об этом сообщил глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Визит парламентариев США в Россию может состоять в первой половине августа", - приводит слова сенатора ТАСС.
Напомним, американские конгрессмены посетили Москву в июне 2018 года. Они провели ряд своместных встреч с депутатами Государственной думы.