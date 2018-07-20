2018-07-20T11:44:25+03:00
Политика

Новак назвал абсурдным проект о санкциях против "Северного потока-2"

Ранее в США предложили наказывать инвесторов строительства газопровода
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр энергетики РФ Александр НовакМинистр энергетики РФ Александр НовакФото: Андрей МИНАЕВ
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Министр энергетики России Александр Новак усомнился в том, что представленный в сенате США законопроект о санкциях против "Северного потока - 2" соответствует логике и здравому смыслу. Такие мнение глава ведомства высказал по итогам совещания федерального штаба подготовки к осенне-зимнему периоду в Хабаровске.

"Я не видел этого законопроекта, его нужно изучить с точки зрения юриспруденции. Это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила. На мой взгляд, он абсурдный и странный", - цитирует ТАСС Новака.

Напомним, что в среду, 18 июля, американский сенатор штата Вайоминг Джон Баррассо предложил конгрессу США рассмотреть законопроект о санкциях против "Северного потока – 2"

Согласно документу, все инвесторы и партнеры России по строительству газопровода должны облагаться экономическими санкциями, а те, кто покупает сжиженный газ в США, наоборот - поощряться. По словам автора идеи, это позволит "спасти союзников по НАТО от политического принуждения" со стороны РФ, передает сайт kp.ru.

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