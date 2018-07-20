2018-07-20T11:57:00+03:00
Дом. Семья

В Московском зоопарке за животными можно будет понаблюдать в бинокль

Стоить удовольствие будет 100 рублей, а вырученные средства пойдут на лакомства для братьев наших меньших
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Московском зоопарке за животными можно будет понаблюдать в бинокль. Фото: предоставлено Московским зоопаркомВ Московском зоопарке за животными можно будет понаблюдать в бинокль. Фото: предоставлено Московским зоопаркомФото: другой источник.
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Посетители Московского зоопарка смогут понаблюдать за животными, которые находятся в дальних уголках, не приближаясь к ним на близкое расстояние и не подзывая к себе. На старой и новой территориях зоосада появились бинокли.

Со слов гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, установленные оптические приборы увеличивают картинку в 12 раз.

«Теперь наши посетители смогут проникнуть в те уголки зоопарка, куда раньше не могли, а также рассмотреть интереснейшие детали из жизни наших обитателей. Например, сосчитать полоски зебр Греви и пятна жирафа Липы», - рассказала Антонова.

Руководитель столичного зоосада добавила, что гости парка смогут на расстоянии вытянутой руки понаблюдать за тем, как принимает солнечные ванны бегемотиха Ксюша.

Один прибор находится недалеко от главного входа на Большом пруду, а второй – на новой территории возле экспозиции «Копытные Африки», сообщает сетевое издание m24.ru.

Угол обзора биноклей составляет 270 градусов. Для маленьких посетителей будут специальная детская оптика. В зоосаде уверяют, вся оптическая техника совершенно безопасны для маленьких посетителей. Стоимость просмотра для детей и взрослых составит 100 рублей. Вырученные средства планируется потратить на лакомства для братьев наших меньших, сообщает ФАН.

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