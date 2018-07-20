Антонов отметил неожиданно жесткое неприятие итогов саммита США-Россия

СЕГОДНЯ 12:06 2018-07-20T12:06:37+03:00

Ни для кого не секрет, что в Вашингтоне негативно отнеслись к встрече американского лидера Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов признался, что не ожидал столкнуться со столь жестким неприятием итогов встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. По словам дипломата, американские власти слишком негативно восприняли данный саммит.

"Мы ожидали, что реакция в Вашингтоне на итоги саммита будет смешанной. Но я не ожидал, что будет реакция жесткого неприятия всего того, что обсуждали президенты", - сказал Антонов во время выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что западные СМИ расценили поведение Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки как проигрышное. Такую позицию поддержали многие американские политики и даже звезду шоу-бизнеса. Актер Арнольд Шварцнегер, например. сравнил президента США с "маленькой размокшей макарониной". Сам же Трамп заявил, что саммит прошел с огромным успехом, и выразил надежду на очередную скорую встречу со своим российским коллегой.

Между тем, посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты все также активно следуют антироссийской политике. К примеру, они пытаются надавить на другие страны, чтобы те отказались от закупок вооружений в нашей стране и от военно-технического сотрудничества, в целом. Соответствующие телеграммы уже были направлены во все посольства.

На фоне этого, в Россию вновь собираются американские законодатели. Их имена пока не разглашаются, но планирование предстоящего визита идет полным ходом, передает ТАСС.