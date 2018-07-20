Ливень в Москве: Жителей столицы призвали отложить поездки из-за непогоды

СЕГОДНЯ 12:14 2018-07-20T12:14:12+03:00

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Московские власти обратились к горожанам с просьбой по возможности передвигаться весь день, 20 июля, на общественном транспорте. Как рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, это поможет существенно облегчить столичный дорожный траффик, который накануне был сильно перегружен из-за непрекращающегося дождя.

«Просим жителей столицы по возможности отказаться от поездок по городу на автомобилях либо перенести поездки на более позднее время — после 20 часов.», — говорится в сообщении ЦОДД.

Тех же кто выехал на столичные магистрали, во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации, попросили быть более бдительными и аккуратными на дорогах, сообщает сетевое издание m24.ru.

По прогнозу метеорологов, 20 июля в Москве будет идти сильный дождь. Который не прекратится до утра субботы, 21 июля. Ожидается затруднение в движении транспорта и рост числа мелких аварий.

Основные проблемы в движении прогнозируются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область. Пятница — время традиционных выездов москвичей на загородные участки, пишет сайт argumenti.ru.

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