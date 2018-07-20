Антонов не смог подтвердить информацию о приглашении Путина в США

СЕГОДНЯ 12:21 2018-07-20T12:22:08+03:00

На данный момент посол России в Вашингтоне находится в Москве

Изменить размер текста: A A

Посол России в США Анатолий Антонов не обладает информацией о якобы направленном президенту РФ Владимиру Путину приглашении посетить Вашингтон. Такое заявление дипломат сделал во время выступления на полях международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я нахожусь в Москве. Как я могу подтвердить или опровергнуть? Я никакого письма не видел. Я ничего не знаю", - цитирует ТАСС посла.

Напомним, что ранее новостью о направленном Путину приглашении был застигнут врасплох также директор Национальной Разведки Соединенных Штатов Дэниэл Коутс. Он заявил, что очень удивлен происходящим, но если визит действительно состоится, то "это будет нечто особенное".

Как писал сайт kp.ru, первой об этом приглашении заговорила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она рассказала, что президент США Дональд Трамп попросил передать соответствующее письмо своему коллеге через посла в РФ Джона Болтона.

Уточняется, что обсуждение деталей возможного визита уже началось. Он может состояться осенью этого года.