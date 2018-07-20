Футболиста сборной Украины осудили за подражание Артёму Дзюбе

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-20T13:21:04+03:00

Георгий Цитаишвили после забитого гола в матче юниорского ЧМ в Финляндии приложил одну руку к голове, а второй отдал честь. Фото: youtube.com

Георгий Цитаишвили после забитого гола в матче юниорского ЧМ в Финляндии приложил одну руку к голове, а второй отдал честь [видео]

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Игрока юношеской сборной Украины по футболу Георгия Цитаишвили подвергли жесткой критике за «излишние симпатии» к игроку сборной России Артему Дзюбе.

Поводом стало то, как отметил украинский футболист взятие ворот сборной Франции в ходе матча юношеского первенства Европы по футболу. Сразу после забитого мяча Цитаишвили остановился и отдал воинское приветствие, положив левую руку на голову, а правую ладонь поднеся к виску. Таким образом, украинец, по сути, повторил жест игрока российской сборной, который делал так при каждом своем забитом мяче на ЧМ-2018.

Украинский футболист отпраздновал гол в стиле Дзюбы.

По словам большинства местных футбольных критиков, спортивное будущее Цитаишвили теперь находится под вопросом. Украинский журналист Константин Андрияк на своей странице в Facebook опубликовал пост с фото украинского игрока, отдающего честь. В осуждающем комментарии обозреватель посетовал, что российский футболист не может являться эталоном в поведении для украинских игроков.

Знаменитый жест Дзюбы.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

И только единицы предположили, что жест мог быть выражением поддержки военнослужащим украинской армии.

Сам же Цитаишвили заявил, что не понимает, чего от него хотят. Спортсмен не намерен оправдываться и объяснять причины своего жеста, пишет ФАН.