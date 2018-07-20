2018-07-20T13:04:00+03:00
Политика

Антонов прокомментировал слухи о предложении Путина по Донбассу

По словам посла РФ в Вашингтоне, украинский вопрос действительно поднимался на саммите Россия-США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин действительно сделал ряд "серьезнейших" предложений на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки, но не все детали данного разговора двух политиков должны быть раскрыты. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что каждая из тем, озвученных Путиным на пресс-конференции, является отдельным направлением работы. Украинский вопрос также затрагивался при обсуждении, но конкретные детали не раскрывались, сказал дипломат, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что президент РФ предложил провести референдум в Донбассе.

"Опять-таки, хочу сказать, наверно, не все детали переговоров надо рассказывать <…> Украинский сюжет обсуждался, но большая часть времени была посвящена сирийскому сюжету, стабилизации и развитию отношений между двумя нашими странами", — цитирует РИА Новости Антонова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что источники, присутствовавшие на встрече Путина и Трампа за закрытыми дверями, рассказали о предложенном президентом РФ варианте решения затянувшегося внутриукраинского конфликта. Сообщалось, что американский лидер попросил своего коллегу пока не поднимать этот вопрос публично и дать ему время обдумать план.

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