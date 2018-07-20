Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству

СЕГОДНЯ 13:15 2018-07-20T13:15:55+03:00

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Палата представителей парламента Японии в пятницу, 20 июля, отклонила проект резолюции об объявлении вотума недоверия действующему правительству. Соответствующий документ предлагали рассмотреть представители шести оппозиционных партий страны.

Политики перешли к таким мерам в попытке донести до властей свое недовольство действиями кабмина и самого премьер-министра Синдзо Абэ. Речь идет, о разгоревшихся в Японии крупных правительственных скандалах.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что министерство финансов страны призналось в фальсификации документов на продажу участка государственной земли националистической организации "Моритомо гакуэн", которая связана с супругой главы кабмина - Акиэ Абэ. Территория была приобретена компанией по существенно заниженной цене.

Второй скандал связан с открытием нового ветеринарного училища "Какэ гакуэн". В оказании помощи данному учреждению заподозрили уже самого премьера.

"Администрация Абэ не заслуживает доверия, поскольку даже не пытается раскрыть правду о скандалах вокруг "Моритомо гакуэн" и "Какэ гакуэн", - передает агентство Kyodo со ссылкой на генсека оппозиционной Конституционно-демократической партии Фукуяму Тэцуро.