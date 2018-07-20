2018-07-20T13:15:55+03:00
В мире

Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение шестью оппозиционными партиями страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Палата представителей парламента Японии в пятницу, 20 июля, отклонила проект резолюции об объявлении вотума недоверия действующему правительству. Соответствующий документ предлагали рассмотреть представители шести оппозиционных партий страны.

Политики перешли к таким мерам в попытке донести до властей свое недовольство действиями кабмина и самого премьер-министра Синдзо Абэ. Речь идет, о разгоревшихся в Японии крупных правительственных скандалах.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что министерство финансов страны призналось в фальсификации документов на продажу участка государственной земли националистической организации "Моритомо гакуэн", которая связана с супругой главы кабмина - Акиэ Абэ. Территория была приобретена компанией по существенно заниженной цене.

Второй скандал связан с открытием нового ветеринарного училища "Какэ гакуэн". В оказании помощи данному учреждению заподозрили уже самого премьера.

"Администрация Абэ не заслуживает доверия, поскольку даже не пытается раскрыть правду о скандалах вокруг "Моритомо гакуэн" и "Какэ гакуэн", - передает агентство Kyodo со ссылкой на генсека оппозиционной Конституционно-демократической партии Фукуяму Тэцуро.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Футболиста сборной Украины осудили за подражание Артёму Дзюбе
Синоптики обещают снег в июле в нескольких регионах России
Антонов прокомментировал слухи о предложении Путина по Донбассу
Вице-премьер Италии: в 2014 году на Украине произошла "фейковая революция"
Антонов об аресте Бутиной в США: "Это фарс - то, что они творят"
Земфира ответила на вопросы о новом альбоме и интервью Дудю
Антонов не смог подтвердить информацию о приглашении Путина в США
Ливень в Москве: Жителей столицы призвали отложить поездки из-за непогоды
Антонов отметил неожиданно жесткое неприятие итогов саммита США-Россия
Дарт Вейдер занял первое место в рейтинге главных кинозлодеев
Прощание с Денисом Теном: Фигуриста проводят в последний путь в Алма-Ате
Опубликован Топ-20 самых популярных российских регионов у иностранных туристов
В Московском зоопарке за животными можно будет понаблюдать в бинокль
Конгрессмены США намерены вновь посетить Россию
Новак назвал абсурдным проект о санкциях против "Северного потока-2"
Роскосмос пообещал оказать содействие ФСБ, проводящей обыски в ЦНИИмаше
Экс-президент Южной Кореи осуждена еще на 8 лет лишения свободы
Мощный торнадо обрушился на Айову: пострадали не менее семи человек
Москалькова намерена направить в США запрос с требованием освободить Бутину
Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявлены обвинения
Российские школьники смогут впервые пройти летную подготовку
МИД Финляндии: на встречу Путина и Трампа страна потратила более 1 млн евро
Центробанк отозвал лицензию у "Южного регионального банка"
Опубликовано фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
В Москве менее чем за сутки выпала треть месячной нормы осадков
Украинские пограничники готовятся к "возвращению" Донбасса
В Латвии признали негативные последствия от плохих отношений с Россией