2018-07-20T13:36:31+03:00
Экономика

"Нафтогаз" отказался идти на мировое соглашение с "Газпромом"

В украинской компании заявили, что о заключении такой сделки надо было договариваться до вынесения решения арбитражным судом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Нафтогаз» назвал невозможной мировую с «Газпромом»«Нафтогаз» назвал невозможной мировую с «Газпромом»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В "Нафтогазе" пошли на попятную и отказались заключать мировое соглашение с "Газпромом" по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража. Коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что российский партнер был уведомлен о невозможности такой сделки еще во время трехсторонней встрече с представителями Евросоюза в Берлине.

"Это даже противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Другое дело - новые арбитражные процессы. По ним "Нафтогаз" готова пойти на мировую, но лишь при условии, что российская компания выплатит 12 миллиардов долларов в качестве компенсации по транзиту. Украинская сторона считает такие требования абсолютно обоснованными.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Россия выразила готовность продлить контракт по транзиту газа с незалежной. Вскоре после этого "Нафтогаз" пообещал рассмотреть возможность мирового соглашения по спору, но лишь при условии, что это не помешает переговорам по заключению нового контракта.

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