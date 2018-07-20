Отец арестованной в США Бутиной надеется связаться с ней в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 13:42 2018-07-20T13:42:44+03:00

Мария Бутина была задержана в США в середине июля Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На данный момент обвиняемая в шпионаже россиянка все еще находится в следственном изоляторе

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Отец россиянки Марии Бутиной, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже менее недели назад, надеется, что сможет поговорить с дочерью в ближайшие несколько дней. Об этом сам Валерий Бутин рассказал в пятницу, 20 июля.

"Мне обещали, что связь должна появиться в ближайшие дни", - пояснил мужчина.

Он подчеркнул, что пока не обращался за помощью в российское посольство в Вашингтоне. передает ТАСС.

Напомним, что о задержании Бутиной стало известно 15 июля. Девушку обвинили в осуществлении деятельности агента другого государства без получения соответствующей регистрации в Минюсте и поместили в следственный изолятор.

В минувший четверг, российский дипломатам позволили навестить задержанную. Встреча дипломатов с нашей соотечественницей продолжалась около двух часов. По ее итогам сотрудники посольства РФ в США рассказали, что Бутину пытаются "сломать", передает сайт kp.ru.