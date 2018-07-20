Отец арестованной в США Бутиной надеется связаться с ней в ближайшие дни
Отец россиянки Марии Бутиной, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже менее недели назад, надеется, что сможет поговорить с дочерью в ближайшие несколько дней. Об этом сам Валерий Бутин рассказал в пятницу, 20 июля.
"Мне обещали, что связь должна появиться в ближайшие дни", - пояснил мужчина.
Он подчеркнул, что пока не обращался за помощью в российское посольство в Вашингтоне. передает ТАСС.
Напомним, что о задержании Бутиной стало известно 15 июля. Девушку обвинили в осуществлении деятельности агента другого государства без получения соответствующей регистрации в Минюсте и поместили в следственный изолятор.
В минувший четверг, российский дипломатам позволили навестить задержанную. Встреча дипломатов с нашей соотечественницей продолжалась около двух часов. По ее итогам сотрудники посольства РФ в США рассказали, что Бутину пытаются "сломать", передает сайт kp.ru.