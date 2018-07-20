2018-07-20T13:44:21+03:00
Общество

Лось может стать туристским символом Ленинградской области

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Туристским символом Ленинградской области хотят сделать лося по имени Лосилий. Уже разработаны эмодзи забавного зверя, которые можно скачать в мессенджерах.

С авторами идеи создания нового туристского символа Ленобласти встретился глава региона Александр Дрозденко. На встрече с губернатором блогеры рассказали, что лучше символа, чем придуманный им лось по кличке Лосилий не найти. Он - добродушный и любопытный вместе с блогерами уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, Сланцы и Лебяжье и везде был встречен с восторгом.

Кроме того, результатом проекта «Открывая Ленобалсть» должна стать интерактивная 3D-карта достопримечательностей Ленинградской области. На первом этапе организаторы собирали предложения от туристов и местных жителей об интересных и не всегда избалованных вниманием местах региона. Дальше – составили маршруты и отправились увидеть, интересно рассказать и красиво показать эти точки на карте.

Новости проекта публикуются в социальных сетях под тегом #openLO2018 и на сайте

В свою очередь, Александр Дрозденко одобрил предложение о разработке туристского бренда: «Со стороны гостей региона есть запрос на символы, представляющие и объединяющие Ленинградскую область. Узнаваемые продукты, логотипы, символика, всегда работают на имидж региона, повышая его привлекательность для туристов». Губернатор Ленинградской области дал поручение о проведении конкурса на новый символический туристский бренд региона.

По мотивам путешествия также будет выпущена настольная игра и пазл «Ленинградская область».

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