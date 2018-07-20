Руководитель Тюменской области проверил, как идет строительство нового детского сада

СЕГОДНЯ 13:49 2018-07-20T13:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство детского сада в мкр. «Тюменский-2» площадью более 10 тысяч кв. метров в областной столице началось в прошлом году. Сейчас там уже ведутся отделочные работы. И в четверг, 19 июля объект во время рабочего объезда посетил врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что этот детский сад - очень долгожданный объект.

«Работая главой администрации Тюмени, я помню, как жители «Тюменского-2» обращались с просьбой о его строительстве. Здесь был свободный земельный участок и существовала потребность в местах для дошкольников. Мы использовали проект повторного применения. Подрядчик работает с опережением графика, установленного в контракте. Мы синхронизировали со строительными работами закупку необходимого оборудования, чтобы максимально быстро принять детей. Уже две недели ведется прием заявлений, 300 ребятишек записаны на данный момент», - прокомментировал Александр Моор.