2018-07-20T13:49:08+03:00
Общество

Руководитель Тюменской области проверил, как идет строительство нового детского сада

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области.Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Строительство детского сада в мкр. «Тюменский-2» площадью более 10 тысяч кв. метров в областной столице началось в прошлом году. Сейчас там уже ведутся отделочные работы. И в четверг, 19 июля объект во время рабочего объезда посетил врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что этот детский сад - очень долгожданный объект.

«Работая главой администрации Тюмени, я помню, как жители «Тюменского-2» обращались с просьбой о его строительстве. Здесь был свободный земельный участок и существовала потребность в местах для дошкольников. Мы использовали проект повторного применения. Подрядчик работает с опережением графика, установленного в контракте. Мы синхронизировали со строительными работами закупку необходимого оборудования, чтобы максимально быстро принять детей. Уже две недели ведется прием заявлений, 300 ребятишек записаны на данный момент», - прокомментировал Александр Моор.

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