2018-07-20T14:11:46+03:00
В мире

«Такие встречи должны стать обыденностью»: Меркель прокомментировала саммит Россия - США

Канцлер ФРГ заверила, что положительно оценивает любые контакты между Москвой и Вашингтоном
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в пятницу, 20 июля, в Берлине на традиционной встрече с аккредитованными в столице ФРГ журналистами, прокомментировала саммит Россия - США, который состоялся 16 июля в Хельсинки. В частности, она выразила надежду на то, что подобные переговоры между президентом РФ Владимиром Путинам и американским лидером Дональдом Трампом когда-нибудь станут обычным делом.

«Я считаю, что встречи президентов России и США должны вновь стать обыденностью», - приводит слова главы немецкого правительства ТАСС.

Также Меркель подчеркнула, что положительно оценивает любые контакты между Москвой и Вашингтоном. «Всегда хорошо, когда есть диалог», - добавила канцлер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля состоялась первая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. В ходе переговоров стороны «обстоятельно поговорили» об отношениях Москвы и Вашингтона и обсудили ряд международных вопросов.

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