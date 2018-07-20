Захарова прокомментировала сообщения о предложении Путина по Донбассу

СЕГОДНЯ 14:31 2018-07-20T14:31:02+03:00

Ранее появилась информация о том, что глава РФ предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу рассмотреть идею референдума на юго-востоке Украины

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ранее появившуюся в зарубежных СМИ информацию о том, что в ходе саммита Россия - США, который прошел 16 июля в Хельсинки, глава нашего государства Владимир Путин якобы предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума в Донбассе.

В частности, дипломат подчеркнула, что не ей комментировать содержание переговоров глав государств. При этом Захарова выразила мнение, что если Киев не выполняет минские соглашения, то уже «можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса».

«Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне. Но что могу сказать. Если "международное сообщество" и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», - написала представитель министерства иностранных дел РФ на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о предложенном российским лидером варианте решения затянувшегося внутриукраинского конфликта.