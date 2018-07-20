2018-07-20T15:10:47+03:00
Общество

«Принцип «поймал-отпусти» в рыболовстве распространять сейчас нельзя»: Шестаков

По его словам, нынешняя система не вызывает недовольства со стороны рыбаков-любителей, потому и введение трофейных рыбалок не целесообразно
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Глава Федерального агентства по рыболовству Илья ШестаковГлава Федерального агентства по рыболовству Илья ШестаковФото: Александр ГЛУЗ
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Как заявил Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда», в распространении принципа «поймал-отпусти» сейчас смысла нет.

«Принцип «поймай-отпусти», мне кажется, может работать только там, где идет трофейная рыбалка, а таких у нас не очень много, потому не так много хозяйств работают по такому принципу. Мы понимаем, что это ограниченное количество видов водных биологических ресурсов, большие финансовые затраты для организации подобного мероприятия, да и в целом трофейная ловля рыб — это другой подход. С точки зрения социальной обеспеченности и возможностей наших граждан, мне кажется, такой принцип везде распространять нельзя. То, что работает сейчас, в принципе больших нареканий со стороны рыбаков-любителей не вызывает», - заявил Шестаков.

Он также отмечает, что закон о любительском рыболовстве, который уже долгое время готовится ко второму чтению в Госдуме, предусматривает отказ от любительского рыболовства даже по принципу "поймал-отпусти" на всех платных участках. Из-за большого количества поправок законопроект пока что не может пройти дальше на голосование.

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