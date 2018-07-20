Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 14:43 2018-07-20T14:43:47+03:00

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В пятницу, 20 июля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Так, в ходе этой беседы стороны вновь обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание сирийскому кризису.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле Нетаньяху обсуждал Сирию и Иран с американским лидером Дональдом Трампом. При этом он поблагодарил своего собеседника за агрессивную политику Вашингтона в отношении Ирана и «за приверженность безопасности Израиля».

А в июне премьер еврейского государства приезжал в Москве, где провел личную встречу с главой нашего государства. Тогда политики также говорили о ситуации в Сирии и проблеме безопасности на Ближнем Востоке.