2018-07-20T14:43:47+03:00
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Российский лидер и премьер Израиля провели очередной телефонный разговор
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 20 июля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Так, в ходе этой беседы стороны вновь обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание сирийскому кризису.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле Нетаньяху обсуждал Сирию и Иран с американским лидером Дональдом Трампом. При этом он поблагодарил своего собеседника за агрессивную политику Вашингтона в отношении Ирана и «за приверженность безопасности Израиля».

А в июне премьер еврейского государства приезжал в Москве, где провел личную встречу с главой нашего государства. Тогда политики также говорили о ситуации в Сирии и проблеме безопасности на Ближнем Востоке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинская полиция нашла на видео предполагаемого убийцу журналиста Павла Шеремета
МИД России выразил решительный протест послу Греции
"Ну что за несуразные псевдонимы?" Лоза дал совет обиженным Монеточке и Гречке
Украина отказала своим дзюдоистам в призовых за медали на чемпионате Европы в России
Захарова прокомментировала сообщения о предложении Путина по Донбассу
«Такие встречи должны стать обыденностью»: Меркель прокомментировала саммит Россия - США
Туроператор "Интрэвел Столешники" прекращает свою деятельность
​Всэ будэ смачно!: в Алтайском крае пройдет фестиваль вареника
Руководитель Тюменской области проверил, как идет строительство нового детского сада
Лось может стать туристским символом Ленинградской области
Отец арестованной в США Бутиной надеется связаться с ней в ближайшие дни
Младенец в Подмосковье выжил после падения с 13 этажа
"Нафтогаз" отказался идти на мировое соглашение с "Газпромом"
Футболиста сборной Украины осудили за подражание Артёму Дзюбе
Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству
Синоптики обещают снег в июле в нескольких регионах России
Антонов прокомментировал слухи о предложении Путина по Донбассу
Вице-премьер Италии: в 2014 году на Украине произошла "фейковая революция"
Антонов об аресте Бутиной в США: "Это фарс - то, что они творят"
Земфира ответила на вопросы о новом альбоме и интервью Дудю
Антонов не смог подтвердить информацию о приглашении Путина в США