2018-07-20T15:30:15+03:00
Наука

Ученые нашли причину развития неизлечимого рака груди

Открытые биологами белки делают злокачественные опухоли невосприимчивыми к лекарствам
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Ученые поняли, почему возникает неизлечимый ракУченые поняли, почему возникает неизлечимый ракФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международная группа ученых обнаружила новый белковый комплекс Shieldin, который без вмешательства человека восстанавливает поврежденную ДНК. Но из-за мутаций в этом сложном соединении раковые клетки становятся неуязвимыми к химиотерапии на основе используемых в лечении рака сейчас PARP-ингибиторов.

Открытие было сделано благодаря анализу раковых клеток молочной железы. Используя систему CRISPR, биологи хотели найти мутации, делающие злокачественную опухоль невосприимчивой к современным препаратам для лечения онкологических заболеваний - сообщает сайт Дни.ру

Если мутации в различных генах начинают кодировать обнаруженные белки SHLD1, SHLD2 и SHLD3, то PARP-ингибиторы в таком случае перестают работать - здоровые клетки начинают пытаться восстановить ДНК другим путем, но таким образом лишь блокируют действие химиотерапевтических препаратов.

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