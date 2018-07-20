Microsoft сообщила о попытках кибератак на кандидатов в конгресс США

СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-20T15:50:42+03:00

Хакерским нападениям подверглись три человека, которые могут быть интересны злоумышленникам с точки зрения шпионажа или срыва выборов

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Американская корпорация по производству программного обеспечения Microsoft сообщила о пресечении попыток осуществления кибератак в отношении трех кандидатов промежуточных выборов в Конгресс США. Соответствующая информация была озвучена вице-президентом компании по безопасности пользователей Томом Бертом во время его выступления на форуме по вопросам безопасности в городе Аспене.

"[Кибератакам подверглись] люди, которые из-за их положения, возможно, могут быть интересны с точки зрения шпионажа, а также с точки зрения срыва выборов”, - сказал специалист.

Он не стал приводить имена кандидатов, доступ к компьютерам которых пытались получить злоумышленники, но рассказал, что хакеры использовали в своих целях фейковый сайт Microsoft. Страница выглядело абсолютно так же, как настоящая, но содержала вредоносный код, способный заражать систему.

Компании удалось вовремя заблокировать данный ресурс, однако откуда именно происходили атаки пока неизвестно. Между тем, уточняется, что аналогичный метод применялся при попытке взлома компьютеров во время национального съезда Демократической партии США в июле 2016 года, передает Bloomberg.

Стоит отметить, что несколько последних лет Вашингтон винит во всех хакерских нападениях именно Россию. Никаких доказательств этого до сих пор не предоставлено, однако американские спецслужбы продолжают видеть в нашей стране угрозу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Соединенные Штаты начали обвинять Москву во вмешательстве в парламентские выборы, котрые пройдут только 6 ноября, еще в январе этого года.