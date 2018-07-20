Сенцов попросил не "сгущать краски" вокруг его состояния здоровья

СЕГОДНЯ 16:09 2018-07-20T16:09:46+03:00

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Осужденный по обвинению в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов, который в настоящий момент отбывает наказание в российской колонии, признал, что слухи о его состоянии здоровья часто преувеличены. Такими словами заключенного поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая накануне разговаривала с мужчиной по видеосвязи.

"Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Олег Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - написала омбудсмен в своем Instagram в пятницу, 20 июля.

Она также попросила журналистов "как можно деликатнее" относиться к освещению данной темы.

moskalkova.official Татьяна Москалькова беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции

В целом, разговор Москальковой и Сенцова длился около получаса. Омбудсмен расспросила режиссера о состоянии его здоровья и о том, как он общается со своими близкими. Мужчина рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а с сестрой разговаривает по телефону. Кроме того, заключенный много читает, что позволяет хорошая, по его же словам, тюремная библиотека.

Напомним, что Сенцов был признан виновным в организации терактов на территории Крыма и приговорен к 20 годам лишения свободы еще в 2015 году, а в мае 2018-го он объявил голодовку.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале июля в колонию города Лабытнанги Ямало-ненецкого автономного округа, где и содержится украинец, впервые за долгое время наведалась его сестра Наталья Каплан. Тогда женщина заявила, что с момента отказа от еды ее брат потерял 15 кг.