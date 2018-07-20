Китайские химики предложили революционный способ отбеливания зубов

СЕГОДНЯ 16:38 2018-07-20T16:38:20+03:00

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Ученые-химики из Наньчанского университета Китая, проведя комплекс исследований, выявили метод отбеливания зубов, который, по их мнению, является максимально щадящим для зубной эмали.

Эксперты предложили способ применения наночастиц оксида титана, а для их смещения в видимую область и снижения негативного воздействия на зубную эмаль они покрыли полидофамином взятые вещества.

Для проведения эксперимента ученые пригласили добровольцев, которым эксперты наносили эти частицы на эмаль. После чего, на протяжении четырех часов, облучали ее синим цветом с применением светодиода.

Как утверждают химики, эффект оказался поразительным — поверхность зубов стала идеально белой. При этом, свойства эмали не уменьшились ни на йоту.

Отмечается, что такой способ можно применять уже сейчас. Кроме того, по утверждениям китайских химиков, наночастицы обеззараживают поверхность зубов, сообщает сайт телеканала «360».

Помимо вышеприведенных положительных качеств новой технологии, из положительных сторон такого способа отбеливания называют и антибактериальное действие наночастиц. В будущем оно может быть использовано для обеззараживания ран, пишет сайт «Дни.ру».